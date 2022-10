Hanoï (VNA)- Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le rôle important et les contributions de l'Association des anciens combattants du Vietnam, la qualifiant d'organisation politique sociale et de base solide pour les comités du Parti, les autorités et les habitants à tous les niveaux, notamment au niveau de base.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA



Lors de la séance de travail le 22 octobre à Hanoï avec le permanance de l'Association des anciens combattants du Vietnam sur les activités préparatoires du 7e Congrès national de cette organisation pour le mandat 2022-2027, le chef du gouvernement a affirmé que la mise en place de l’Association est la politique correcte du Parti communiste et l'Etat du Vietnam.



L'Association a fortement développé sur le plan politique, idéologique et organisationnel et a accompli avec succès les tâches politiques assignées, a déclaré Pham Minh Chinh, détaillant l'une des réalisations de l’Association en contribuant à la prévention de la pandémie de COVID-19.



En ce qui concerne les préparatifs du 7e Congrès susmentionné, le chef du gouvernement a fondamentalement approuvé le thème du Congrès et a demandé à l'AVV de continuer à promouvoir davantage d'éducation politique et idéologiques, à contribuer au maintien de la stabilité politique dans les localités, ainsi que la construction et la protection du socialisme du pays.



D'autre part, il a exhorté l'Association des anciens combattants du Vietnam à construire une organisation forte avec un contingent de membres exemplaires, et à renforcer la collaboration avec les entités concernées pour organiser avec succès son prochain Congrès.

Se référant aux propositions de l'Association, Pham Minh Chinh a confié la responsabilité aux ministères et secteurs connexes d'examiner et de résoudre selon l'autorité, les conditions pratiques, ainsi que les dispositions de la loi.- VNA