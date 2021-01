Hanoi (VNA) - La construction du Centre national d’innovation (NIC) a officiellement débuté samedi 9 janvier à Hanoi avec l’ouverture d’une exposition internationale présentant les principales innovations de l’année.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de l’événement à Hanoi, le 9 janvier. Photo : VNA

S’adressant à l’événement, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné que l’innovation est devenue la clé du succès et joue un rôle important dans les stratégies de développement socio-économique conçues par la plupart des pays et territoires.

Le Parti et l’État sont conscients du rôle décisif de l’innovation dans le renouvellement du modèle de croissance, créant ainsi une base solide pour maintenir une croissance élevée et durable et générer des emplois de qualité, a-t-il déclaré.

Avec le développement rapide de la quatrième révolution industrielle, le pays doit s’adapter rapidement et prendre des mesures fermes pour mettre en œuvre un plan.

Il a souligné les réalisations du pays en 2020, affirmant que le Vietnam avait été officiellement reconnu comme une économie dynamique en Asie, avec un taux de croissance annuel du PIB de 6,3% au cours de la dernière décennie.

L’année dernière, le Vietnam a été classé parmi les 16 économies émergentes les plus performantes pour atteindre le double objectif de prévention des épidémies et de reprise économique. Cela se traduit par une croissance positive de 2,9%, faisant du Vietnam un groupe de pays enregistrant le taux de croissance le plus élevé au monde.

Le chef du gouvernement a attribué le succès aux efforts du pays dans l’application des progrès technologiques à la production et aux activités commerciales, servant à créer une valeur ajoutée pour l’économie nationale.

Dans le cadre de la stratégie visant à transformer le pays en un pays développé et à revenu élevé d’ici 2045, il a indiqué que le Vietnam devait s’appuyer sur les connaissances, la science et la technologie, en particulier l’innovation, qui peuvent tous être considérés comme des facteurs importants de croissance.

Plus particulièrement, l’utilisation de nouvelles technologies couplée à des ressources humaines appropriées sera le facteur décisif pour la croissance à long terme, la clé pour réaliser des percées en matière de développement et aider le pays à sortir du piège du revenu intermédiaire, a-t-il souligné.

Il a salué l’initiative du ministère du Plan et de l’Investissement d’organiser le salon de l’innovation afin de promouvoir le rôle central des entreprises dans l’écosystème de l’innovation et d’exprimer le désir des Vietnamiens d’être une destination régionale de l’innovation.

Le Premier ministre a soutenu que le lancement du projet du Centre national d’innovation créera une condition idéale pour que l’écosystème d’innovation local se développe et se déploie à l’international. Il a également exprimé l’espoir que le centre sera bientôt mis en service afin de devenir un modèle pionnier pouvant être promu dans tout le pays.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de l’exposition internationale de l’innovation du Vietnam. Photo : VNA

Pendant ce temps, le ministre du Plan et de l’Investissemet Nguyên Chi Dung a déclaré que le NIC avait pour objectif d’accueillir des entreprises technologiques nationales et étrangères et de fournir le système d’infrastructure optimal pour la recherche et le développement d’idées technologiques et d’entrepreuneuriat.

Le ministre a ajouté que le centre soutiendra la connexion et favorisera les investissements, accélérant ainsi la commercialisation des produits technologiques.

Il a souligné que le NIC contribuera à faciliter la formation de centres innovants dans les localités et les régions, apportant des contributions importantes à la restructuration de l’économie et à la transformation du modèle de croissance du pays, améliorant l’efficacité et la compétitivité de l’économie vietnamienne.

Agréé par le Premier ministre en 2019, le NIC, d’une valeur de 740 milliards de dôngs (32 millions de dollars), se situe dans le parc de hautes technologies de Hoa Lac, en banlieue de Hanoi.

Le centre, d’une superficie de 35 hectares, est créé en vertu de la décision n°1269/QD-TTg du Premier ministre pour soutenir et développer les start-up et les écosystèmes d’innovation du pays, contribuant aux modèles de croissance basés sur la science et la technologie.

Il devrait abriter des entreprises innovantes nationales et internationales, des laboratoires, des bureaux de grandes entreprises, ainsi qu’un lieu de travail d’experts et de scientifiques de premier plan.

L’exposition internationale de l’innovation du Vietnam, la première du genre dans le pays, a attiré 113 entreprises locales, 22 entreprises à capitaux étrangers et 21 institutions pour présenter de nouveaux produits et modèles technologiques sur 156 stands. – VNA