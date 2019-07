Hanoï, 17 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souhaité déployer des activités de coopération intégrale le Vietnam et l'Allemagne dans les domaines de l'économie, la politique, la culture, la défense nationale, la sécurité et la formation du personnel.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et ’ambassadeur allemand Christian Berger. Photo : VNA

Lors d’une réception de l’ambassadeur allemand Christian Berger venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, le dirigeant vietnamien a également appelé le soutien de l’Allemagne au Vietnam dans son développement industriel.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé sa conviction que davantage d'investisseurs allemands viendront au Vietnam et son soutien aux efforts visant à créer une chambre de commerce et d'industrie commune.

Il a hautement apprécié la voix de l'Allemagne dans la signature de l'accord de libre-échange UE-Vietnam et de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam, ainsi que le soutien du pays au point de vue d'une mer Orienale stable et pacifique, avec la liberté de navigation maritime et aérienne.

Exprimant sa satisfaction pour le fonctionnement efficace de l'Université Vietnam-Allemagne, le Premier ministre a appelé l'Allemagne à créer des conditions favorables permettant aux étudiants vietnamiens d'étudier dans le pays et d'assister dans l'enseignement de l'allemand au Vietnam.



Il a espéré que l'ambassadeur, quelle que soit sa position, contribuerait activement aux relations entre le Vietnam et l'Allemagne.

Pour sa part, l’ambassadeur Christian Berger a suggéré au Vietnam et à l’Allemagne d’accélérer la création de la chambre de commerce et d’industrie afin de créer les conditions favorables permettant à leurs entreprises de renforcer la coopération et de mettre en place un comité économique commun pour examiner les orientations de la coopération stratégique. -VNA