Le Premier ministre a demandé au ministère des Transports d’ordonner aux compagnies aériennes vietnamiennes de préparer un plan pour ramener les Vietnamiens et les membres de leur famille au Vietnam. Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 26 février une dépêche officielle sur la protection des citoyens et personnes morales vietnamiens en Ukraine.



Cette dépêche est adressée aux ministres, chefs d'agences ministérielles et agences gouvernementales, présidents des Comités populaires des provinces et des villes relevant du ressort central.



Indiquant qu’environ 7.000 Vietnamiens résident en Ukraine, la dépêche souligne que l'une des principales préoccupations du Parti, de l'État, du gouvernement et du Premier ministre est d'assurer la sécurité et la sûreté aux citoyens et personnes morales du Vietnam en Ukraine et des lieux connexes, ainsi qu’à leurs propriétés et intérêts légitimes. Elle affirme également l’espoir que la paix, la stabilité et une vie normale reviendront bientôt en Ukraine.



Selon la dépêche, le Premier ministre a demandé au ministère des Affaires étrangères d’élaborer un plan pour assurer la sécurité et la sûreté, évacuer les citoyens et les membres des représentations en cas de nécessité, de dresser une liste des citoyens vietnamiens qui se trouvent dans les zones de guerre, de poursuivre les mesures d’assistance, d’évacuer rapidement les citoyens des zones dangereuses pour un refuge dans les pays voisins si nécessaire et d’avoir un plan de rapatriement de personnes souhaitant revenir au Vietnam, d’échanger avec les pays de la région, les organisations internationales et les organisations humanitaires pour leur proposer de soutenir les citoyens vietnamiens en cas de besoin...



Le chef du gouvernement a également demandé au ministère des Transports d’ordonner aux compagnies aériennes vietnamiennes de préparer un plan pour ramener les Vietnamiens et les membres de leur famille au Vietnam.

De nombreuses tâches ont également été assignées aux ministères et organes concernés, dont les ministères de l’Education et de la Formation, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de la Sécurité publique, des Finances, du Plan et de l’Investissement, de l’Industrie et du Commerce...



Le Premier ministre a en outre ordonné aux présidents des Comités populaires des provinces et des villes du ressort central de collaborer avec les ministères et les organes compétents dans la protection des citoyens et des intérêts liés à leurs localités.



Dans la situation compliquée actuelle, le Premier ministre a appelé les communautés et entreprises vietnamiennes, les associations vietnamiennes en Ukraine et d’autres pays, à participer au soutien des familles, organisations et particuliers vietnamiens en Ukraine pour minimiser les risques et pertes. -VNA