Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Nick Ammann, vice-président chargé des Affaires gouvernementales mondiales. Photo : VNA

Photo : VNA

Photo : VNA

Pham Minh Chinh a participé à une table ronde en présence de professeurs, d'économistes et de chercheurs des universités de Harvard, de Columbia et de Yale. Photo : VNA

Le Premier ministre a suggéré qu'Apple continue d'élargir sa coopération en matière d'investissement, d'augmenter la localisation et de servir de passerelle entre entreprises américaines et les partenaires d'Apple pour augmenter leurs investissements au Vietnam, aider les entreprises vietnamiennes à améliorer leur capacité de production, leur compétitivité et leur participation à la chaîne d’approvisionnement mondiale.Le Premier ministre souhaite qu'Apple fasse du Vietnam un maillon de plus en plus important dans sa chaîne d'approvisionnement et de production.Lors de la rencontre avec les dirigeants du groupe Boeing, les dirigeants du groupe ont discuté de la stratégie de Boeing et se sont engagés à continuer de coopérer avec le Vietnam.Le Premier ministre a hautement apprécié la coopération et le soutien de Boeing pour le Vietnam dans le processus d'exploitation des avions, le considérant comme un partenaire fiable fournissant depuis de nombreuses années des avions et des services aéronautiques aux compagnies aériennes .Le dirigeant vietnamien a suggéré que Boeing élargisse sa chaîne de production et d'approvisionnement au Vietnam, construise bientôt un centre de maintenance à grande échelle et soutienne les compagnies aériennes à cet égard, renforcent la coopération, la formation des ressources humaines, le transfert de technologies et implique des partenaires vietnamiens dans sa chaîne d'approvisionnementEn recevant M. Karan Bhatia, vice-président chargé des relations gouvernementales et de la politique publique de Google, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le soutien de Google au Centre national d'innovation du Vietnam, à la production de modèles de smartphones et de produits électroniques au Vietnam, ainsi que ses engagements à contribuer au développement économique du Vietnam, notamment le développement d’un écosystème numérique durable.M. Karan Bhatia a hautement apprécié les grandes orientations sur la coopération en matière d'innovation, de science et de technologie dans la Déclaration commune Vietnam-États-Unis sur l'établissement d'un partenariat stratégique intégral. Il a avancé des propositions de coopération et d'investissement liées au domaine du cloud computing, de la coopération et du soutien au Vietnam dans l'enseignement et l'apprentissage en ligne.Le Premier ministre a demandé à Google de continuer à soutenir le Centre national d'innovation, de coopérer pour assurer la sûreté et la sécurité des informations, de renforcer la formation aux compétences numériques, de promouvoir les programmes d'accompagnement à la transformation numérique des entreprises vietnamiennes, de rechercher et coopérer en matière de formation, de transfert de technologies et de développement des ressources humaines pour répondre à la chaîne de production et de valeur de Google au Vietnam.Lors de la réunion, les dirigeants du groupe Siemens Healthineers ont exprimé le souhait de continuer à développer leurs opérations et à partager leurs expériences dans le domaine médical au Vietnam, attendant avec impatience de recevoir davantage de soutien de la part du gouvernement vietnamien en termes de cadre juridique et de politiques.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les propositions et les plans du groupe visant à soutenir le Vietnam dans le domaine de la santé, des infrastructures de santé en particulier, notamment les solutions pour numériser le domaine médical.Le Premier ministre a demandé au groupe de rechercher et de déployer bientôt des investissements dans la fabrication d'équipements médicaux de haute technologie et de qualité au Vietnam, tout en renforçant la coopération et le transfert de technologies avec des partenaires vietnamiens afin de participer plus profondément à la production et à la chaîne d'approvisionnement du groupe, de participer à la formation des ressources humaines sous de nombreuses formes différentes et d'accorder davantage d’attention aux activités de bien-être social, en particulier dans les zones reculées.Jeudi midi, à New York, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à une table ronde-déjeuner de travail avec de grands investisseurs américains. Ces derniers ont proposé des mesures et des plans pour renforcer la coopération avec le Vietnam, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs convenus lors de la récente visite du président Joe Biden à Hanoï.Le renforcement de la coopération économique, commerciale et des investissements de manière durable et harmonieuse demeure un pilier essentiel du Partenariat stratégique bilatéral, a souligné le chef du gouvernement vietnamien.Dans cet esprit, le Vietnam accueille à bras ouverts les investisseurs, y compris ceux venus des États-Unis, a-t-il affirmé. Nous poursuivons nos efforts pour perfectionner notre économie de marché à orientation socialiste et accélérer la réforme administrative afin de faciliter l'implantation des investisseurs tout en restant à leur écoute, a ajouté le Premier ministre.Jeudi matin, Pham Minh Chinh a participé à une table ronde en présence de professeurs, d'économistes et de chercheurs des universités de Harvard, de Columbia et de Yale.Selon des professeurs américains, le Vietnam doit continuer à améliorer ses institutions, développer ses infrastructures numériques, rehausser sa capacité d'innovation dans le domaine numérique, assurer la sécurité des réseaux et former des ressources humaines de haute qualité, ainsi que résoudre les problèmes sociaux, de planification et de développement urbains et ruraux...Le Premier ministre a souligné qu’au cours de son œuvre de Renouveau et de développement ces 35 dernières années, le Vietnam a toujours grandement apprécié la coopération et le soutien précieux des partenaires internationaux, dont les États-Unis, souhaitant continuer à recevoir le soutien et la coopération des Universités de Harvard et de Columbia et d'autres établissements d'enseignement américains, en particulier dans l'éducation, a formation et le conseil politique.- VNA