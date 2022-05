New York (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et travaillé, dimanche 15 mai à New York, avec la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, à l’occasion de sa tournée de travail aux Etats-Unis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Le chef du gouvernement a recommandé aux diplomates vietnamiens de posséder à fond les questions bilatérales et mondiales telles que la réponse aux épidémies, l’épuisement des ressources, le vieillissement de la population, le changement climatique.Ces questions nécessitent une approche globale, appellent aux efforts des nations, mettent en évidence le multilatéralisme, dont le mécanisme le plus important est l’ONU, a indiqué le dirigeant vietnamien.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’il faut être conscient du rôle de l’ONU et du rôle du Vietnam pour l’ONU ; continuer à faire le bilan des expériences acquises par le pays en tant que membre à deux reprises du Conseil de sécurité.Afin de bien accomplir leurs missions, les diplomates devraient bien appréhender et concrétiser la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, d’intégration internationale proactive et active, substantielle et efficace, a-t-il encore indiqué. - VNA