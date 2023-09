New York (VNA) – A l’occasion de sa participation au Débat général de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, dans l'après-midi du 21 septembre à New York, l’Envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, John Kerry. Pham Minh Chinh a discuté avec John Kerry des mesures de mise en œuvre rapide des accords importants conclus lors de la visite récente du président américain Joe Biden au Vietnam, notamment dans la réponse au changement climat ique.Le Premier ministre a demandé aux États-Unis de continuer à soutenir les efforts du Vietnam pour atteindre d'ici 2050 « zéro émission nette » et mettre en œuvre l'accord de Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), en particulier en aidant le pays à construire une industrie des énergies renouvelables. John Kerry a affirmé que les États-Unis attachaient constamment de l’importance à leurs relations avec le Vietnam et soutenait ce dernier dans la promotion de son rôle dans les efforts mondiaux de réponse au changement climatique.Il a déclaré que les États-Unis continueraient à renforcer leur coopération et à soutenir les pays en développement, dont le Vietnam, dans leur réponse au changement climatique, notamment en développant des énergies propres, des réseaux de transmission d'électricité intelligents et des infrastructures durables.Il a affirmé qu'en tant qu'ami de longue date du Vietnam, il souhaitait continuer à renforcer la coopération avec le Vietnam pour mettre en œuvre les engagements pris lors de la COP26 ainsi que des prochaines conférences des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. -VNA