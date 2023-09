Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président de la Banque mondiale (BM), Ajay Banga. Photo : VNA

Lors de la réunion, le Premier ministre vietnamien a félicité Ajay Banga pour sa sélection comme président de la BM pour le mandat 2023-2028 et a exprimé sa conviction que sous la direction de Ajay Banga, la BM continuera à se développer fortement et à mener à bien ses missions.Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a hautement apprécié la compagnie et le soutien de la BM au Vietnam dans le développement socio-économique, en particulier dans la réduction de la pauvreté, l'égalité des sexes, le développement des zones reculées et l'agriculture.Il a affirmé que le gouvernement vietnamien attache toujours de l'importance et souhaite continuer à recevoir un soutien actif et efficace de la BM.Concernant l'orientation de la coopération dans les temps à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que la BM continue d'accompagner le Vietnam dans le processus de développement, en accordant notamment la priorité au soutien du Vietnam en termes de capital et d'expérience dans quatre domaines : l'infrastructure et la capacité logistiques ; la transition énergétique, le développement des énergies vertes et des énergies renouvelables, l’affaissement de terrain, le glissements de terrain, le contrôle des inondations et le développement agricole dans la région du delta du Mékong et l’innovation et la transformation numérique.Le président de la BM a apprécié et approuvé les orientations stratégiques proposées par le Premier ministre Pham Minh Chinh.Il a déclaré que les domaines proposés sont les domaines prioritaires pour créer des changements qualitatifs dans le développement du Vietnam au cours de la prochaine décennie.La BM est prête à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de grands projets pour atteindre les objectifs du pays, a-t-il déclaré. - VNA