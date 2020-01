Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc (debout) a rencontré à Hanoï des représentants d’organisations socio-politiques et populaires. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a rencontré vendredi 17 janvier à Hanoï des représentants d’organisations sociopolitiques et populaires.

Un rapport présenté lors de la réunion a noté qu'au cours des dernières années, le Front de la Patrie du Vietnam (FPV), les organisations sociopolitiques et de masse ont activement conseillé les comités du Parti, les autorités pour accroître les contacts directs et les dialogues avec leurs membres et les habitants. Les responsables du gouvernement, du comité populaire des villes et provinces ont régulièrement participé aux rencontres et aux dialogues avec les travailleurs, les agriculteurs, les femmes et les jeunes… pour les écouter et mieux réaliser leurs aspirations.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé au FPV, aux organisations sociopolitiques et aux associations de continuer à vulgariser les politiques du Parti et de l’État et de servir d’une passerelle entre les autorités et les habitants, ce pour créer un consensus social favorisant la réalisation des objectifs de développement socio-économique.

Ces instances doivent écouter les habitants, notamment les intellectuels et les entrepreneurs, et mobiliser leur participation à l’édification nationale, a indiqué le chef du gouvernement.

Il a demandé aux organisations de réformer leurs activités, de multiplier les rencontres avec les habitants pour mieux les comprendre et de remédier aux lacunes et faiblesses existantes.-VNA