Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'est entretenu, le 20 novembre au siège du gouvernement à Hanoï, avec des femmes dirigeantes et députées.

Le Premier ministre a estimé que la participation des femmes à la direction, à la gestion et à l'administration était un facteur indispensable pour le développement des nations, des organisations, des entreprises… et de toute la communauté.

Au niveau mondial, dans de nombreux pays et au sein d'organisations internationales, des femmes ont été élues à des postes importantes. De nombreuses dirigeantes, avec leur nature souple et habile mais aussi résolue, ont réussi à régler des problèmes importants, au bénéfice de la nation. Au Vietnam, à chaque époque, durant la guerre comme dans la période de paix, il y a toujours eu des femmes leaders célèbres, des héroïnes qui ont contribué à la défense de la souveraineté, de l'indépendance nationales, au développement du pays.



Le Premier ministre a déclaré qu'au cours de son mandat, pour la première fois, le Vietnam avait une femme présidente de l'Assemblée nationale et trois femmes membres du Bureau Politique. Plus de 27% des 500 députés sont des femmes, un taux élevé par rapport aux autres pays de la région et du monde.



Plus de la moitié de la population vietnamienne est de sexe féminin. Par conséquent, la promotion du rôle des femmes est l’élément décisif pour le renforcement de la productivité du travail, la réduction de la pauvreté et de l’écart de développement entre régions et localités.

A cette occasion, le Premier ministre a appelé les femmes députées à continuer de jouer un rôle important dans l’application des lois concernant la lutte contre les violences conjugales, l’égalité des sexes, le mariage, la famille… et à proposer des politiques et lois relatives aux secteurs de la santé, de l’éducation, de l’environnement, des femmes, des enfants… - VNA