Washington (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré des membres du personnel de l'ambassade du Vietnam à Washington DC et des représentants de la communauté vietnamienne de la côte est des États-Unis, le 14 mai (heure locale).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des membres du personnel de l'ambassade du Vietnam à Washington DC. Photo : VNA

Le Premier ministre a salué les efforts déployés par l'ambassade pour mettre en œuvre les politiques extérieures du Parti et de l'État, construire et promouvoir l'image de la nation et du peuple vietnamiens auprès des amis américains et contribuer à rendre les relations entre le Vietnam et les États-Unis plus pratiques et efficaces, notamment les préparatifs minutieux du voyage du Premier ministre aux États-Unis pour assister au sommet spécial ASEAN-États-Unis et effectuer une visite aux États-Unis et à l'ONU.Il a demandé à l'ambassade de mettre rapidement en œuvre les accords conclus entre les deux pays lors de cette visite.En rencontrant des représentants de la communauté vietnamienne de la côte est des États-Unis, le chef du gouvernement a remercié la communauté pour ses contributions à la Patrie ainsi qu'aux relations entre le Vietnam et les États-Unis.Il a réitéré que le Parti et l'État considèrent toujours la communauté vietnamienne à l'étranger comme une partie indispensable de la communauté des ethnies au Vietnam, et font toujours de leur mieux pour aider les Vietnamiens d'outre-mer à s'installer dans les pays d'accueil et à apporter des contributions positives à la construction nationale et la défense à domicile.Le Premier ministre a souligné le rôle de la communauté vietnamienne aux États-Unis dans la connexion des deux pays et la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays, ce qui a contribué au développement du Vietnam et des États-Unis.Il a pris note des idées et des opinions de la communauté et les a remerciés pour les propositions qu'ils ont faites lors de la réunion. Il a affirmé que les ministères et agences vietnamiens concernés examineront attentivement les propositions.Le dirigeant a demandé à l'ambassade du Vietnam aux États-Unis de maintenir ses bonnes performances dans les affaires vietnamiennes à l'étranger et demandant aux États-Unis de reconnaître la communauté vietnamienne comme une minorité ethnique du pays.A cette occasion, le Premier ministre a assisté à une cérémonie d'apposition de la plaque signalétique sur le nouveau siège de l'ambassade du Vietnam à Washington D.C.Le même jour, il dépose des fleurs au Mémorial du président Thomas Jefferson - le troisième président des États-Unis, auteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis annoncée le 7 avril 1776.- VNA