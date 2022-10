Le Premier ministre Pham Minh Chinh (2e, droite) remet les décisions de nomination du président à la ministre de la Santé Dào Hông Lan et au ministre des Transports et et des Communications Nguyen Van Thang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis les décisions de nomination du président à la ministre de la Santé Dào Hông Lan et au ministre des Transports et et des Communications Nguyen Van Thang pour le mandat 2021-2026 lors d'une cérémonie le 22 octobre à Hanoï .S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux nouveaux ministres de faire preuve de solidarité avec les autres membres du gouvernement et de s'efforcer de surmonter les difficultés et d'accomplir les tâches assignées.La ministre Dào Hông Lan a promis de suivre sérieusement les règlements du Parti et les règles de travail du gouvernement, et de s'unir au Comité chargé des affaires du Parti au ministère de la Santé pour protéger les réalisations dans la lutte contre le COVID-19 et d'autres épidémies.Elle a également promis de poursuivre la réforme administrative, de faire face à la pénurie de médicaments et d'équipements médicaux, de renforcer les systèmes de médecine de base et de prévention et d'améliorer la qualité du personnel médical pour prendre soin de la santé de la population.Le ministre Nguyen Van Thang, pour sa part, s'est engagé à faire de son mieux et à rester uni avec les responsables, les employés et les travailleurs du secteur des transports pour suivre les directives du Parti et les politiques et lois de l'État concernant le développement des transports.Dans l'immédiat, il s'est engagé à accélérer l'avancement des projets nationaux clés, à s'attaquer aux obstacles aux projets de construction-exploitation-transfert (BOT), à mettre en commun toutes les ressources possibles pour le développement des transports et à lutter activement contre la corruption et les comportements négatifs pour créer un environnement favorable pour investir dans le secteur.Plus tôt le 21 octobre, l'Assemblée nationale a adopté une résolution approuvant la nomination de Dào Hông Lan, membre du Comité central du Parti, ministre de la Santé par intérim, au poste de ministre de la Santé pour le mandat 2021-2026 ; et de Nguyên Van Thang, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Diên Biên, au poste de ministre des Transports et des Communications pour le mandat 2021-2026.Dào Hông Lan et Nguyen Van Thang ont été approuvés par la 15e Assemblée nationale lors de sa 4e session en cours en tant que ministre de la Santé et ministre des Transports et et des Communications, respectivement, à la suite des nominations du Premier ministre Pham Minh Chinh.Dào Hông Lan, 51 ans et originaire de la province de Hai Duong, est titulaire d'une maîtrise en économie. Elle est devenue ministre de la Santé par intérim en juillet alors qu'elle était alors secrétaire du Comité du Parti de la province de Bac Ninh.Nguyen Van Thang, 49 ans et originaire de Hanoï, est titulaire d'un doctorat dans les finances et est membre du Comité central du Parti, 13e mandat. Auparavant, il avait travaillé pour VietinBank pendant 18 ans, occupant de nombreux postes tels que directeur de la succursale VietinBank Hanoi, PDG de la banque, puis président.En juillet 2018, Nguyen Van Thang est devenu vice-président du comité populaire de Quang Ninh, puis secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire. Il devient secrétaire du Comité du Parti de la province de Diên Biên en octobre 2020.- VNA