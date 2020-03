Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 4 mars à Hanoi une délégation du Conseil des affaires Etats-Unis-ASEAN (l'US-ABC) dirigée par son président-directeur exécutif Alex Feldman.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président-directeur exécutif du Conseil des affaires Etats-Unis-ASEAN (l'US-ABC). Photo : VNA

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'est réjoui de savoir que le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies a récemment retiré le Vietnam de la liste des destinations à risque de propagation de l'épidémie de COVID-19.

Il a affirmé que le Vietnam s'est efforcé de prendre des mesures efficaces dans la lutte contre l'épidémie, récoltant ainsi des résultats positifs.

Alex Feldman, pour sa part, a déclaré qu'il était accompagné de représentants de dizaines d'entreprises membres de l'US-ABC qui souhaitent explorer les possibilités de coopération au Vietnam.



Exprimant son espoir que le sommet ASEAN-Etats-Unis se tiendra bientôt, Alex Feldman a déclaré que le milieu des affaires américain pensait que le gouvernement vietnamien obtiendrait des résultats dans la lutte contre l'épidémie.

L'US-ABC prévoit également de lancer un programme de soutien aux femmes d'affaires du Vietnam cette année, a-t-il déclaré.

À cette occasion, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Daniel J. Kritenbrink, a transmis au Premier ministre une lettre du président Donald Trump expliquant le report du sommet ASEAN-États-Unis sur les craintes liées au COVID-19.

Il a affirmé que les États-Unis appréciaient beaucoup les efforts du Vietnam pour traiter les questions liées aux relations bilatérales, en particulier le commerce.

Faisant l'éloge des efforts du Vietnam pour bien maîtriser l'épidémie, l'ambassadeur a noté que les entreprises américaines se sentent en sécurité lorsqu'elles sont présentes au Vietnam pendant la visite.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam élabore un plan pour parvenir à un commerce harmonieux et équilibré avec les États-Unis.

En ce qui concerne plusieurs contenus spécifiques, le Vietnam travaillera en étroite collaboration avec les États-Unis pour concevoir des mesures appropriées répondant aux intérêts des deux parties, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam s'engage à offrir tout le soutien possible aux entreprises américaines pour mener à bien leurs activités dans le pays.

Sous la houlette du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh et le président de l'US-ABC Alex Feldman ont échangé un protocole d'accord sur l'amélioration de la coopération industrielle et commerciale entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'US-ABC.

Le protocole d'accord définit un certain nombre d'objectifs prioritaires, notamment le renforcement de la coopération dans la promotion du commerce, l'utilisation économique et efficace de l'énergie, de l'industrie et des produits chimiques, la consommation de marchandises sur les marchés intérieurs, le partage d'informations pour le développement du commerce électronique et de l'économie numérique, la protection des consommateurs et la vulgarisation des lois.- VNA