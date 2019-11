Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a reçu Hatoyama Yukio, président de l’Institut de la communauté d’Asie de l’Est du Japon, ancien Premier ministre japonais et ancien président de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) serre la main du président de l’Institut de la communauté d’Asie de l’Est, Hatoyama Yukio. Photo: VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a saisi l’occasion pour remercier Hatoyama Yukio pour sa contribution à la promotion des relations entre le Vietnam et le Japon.

L’ancien Premier ministre japonais s’est particulièrement intéressé au développement des liens bilatéraux, a assisté à de nombreux forums et symposiums sur le développement technologique au Vietnam, a organisé des programmes caritatifs offrant des fauteuils roulants aux personnes handicapées au Vietnam.

Nguyên Xuân Phuc a souligné que le partenariat stratégique Vietnam-Japon se développait fortement dans tous les domaines, en particulier la coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement.

Hatoyama Yukio a exprimé sa joie devant la coopération solide entre les deux pays et a manifesté son intérêt pour la construction d’infrastructures sous forme de partenariat public-privé (PPP), actuellement en débat à l’Assemblée nationale du Vietnam.

Il a également plaidé pour une coopération accrue entre le Vietnam et le Japon dans le développement des ressources humaines.

Le Japon est le principal fournisseur d’APD du Vietnam, le deuxième investisseur étranger et le quatrième partenaire commercial du pays. La communauté vietnamienne au Japon compte plus de 370.000 personnes, devenant la troisième plus grande communauté étrangère au Japon. -VNA