Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président de l'Alliance des parlementaires d'amitié Japon-Mékong Ryu Shionoya. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 27 juillet à Hanoi le président de l'Alliance des parlementaires d'amitié Japon-Mékong Ryu Shionoya, lui demandant d'encourager le Japon à renforcer ses liens avec le Vietnam, aidant ainsi les pays de la sous-région du Mékong à développer durablement.Le Premier ministre vietnamien a déclaré que l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Japon se développaient fortement et substantiellement dans tous les aspects, y compris la confiance politique croissante entre leurs dirigeants.Il a également hautement apprécié le rôle du Japon dans l'intensification des activités de coopération dans le cadre du GMS.Shionoya partageait le point de vue du Premier ministre vietnamien sur l'expansion globale et forte des relations entre le Vietnam et le Japon.Il a souligné l'importance de la coopération entre le Japon et le Mékong, affirmant que son pays est prêt à coopérer avec les pays du GMS pour l'intérêt commun et la prospérité. Il a ajouté que le Japon accueillera le prochain Sommet du Mékong-Japon, qui contribuera à stimuler le développement durable dans la région et dans le monde entier.Avec environ 1.700 entreprises japonaises investissent actuellement dans divers domaines au Vietnam, y compris les infrastructures, l'énergie et l'éducation, il a exprimé son espoir que les deux parties renforcent la coopération globale afin de promouvoir le développement durable au Vietnam, en particulier dans le commerce et l’investissement.En ce qui concerne le projet de l’Université Vietnam-Japon, Shionoya a demandé au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc d'accorder une attention particulière à ce projet. Il a également appelé à davantage de projets de coopération dans le domaine du travail, notamment en envoyant des aides-soignants vietnamiens travailler dans son pays.À cette occasion, il a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens d'avoir aidé le Japon à faire face aux conséquences des récentes inondations.Lors de la réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a adressé ses condoléances au gouvernement et au peuple japonais sur les récentes catastrophes naturelles consécutives. Il a souligné que les deux pays non seulement partagent la joie dans les accomplissements de développement, mais sont également prêts à s'entraider pour faire face à toutes les difficultés et défis qui se posent.Il a demandé au Japon d'intensifier la coopération bilatérale au développement des infrastructures, des industries et des chaînes de valeur; dans la formation des ressources humaines; la protection de l'environnement; la gestion et l’utilisation durable des ressources en eau du Mékong; et pour faire face aux catastrophes naturelles et aux épidémies.Il espère que ces partenariats aideront les pays du GMS à se développer de manière durable, à réduire l'écart de développement et à renforcer la connectivité à la fois au sein du GMS et entre le GMS et d'autres régions du monde.Le dirigeant vietnamien a également apprécié les contributions de Shionoya et de l'Alliance des parlementaires d'amitié Japon-Mékong pour l'augmentation des échanges entre les pays du GMS et le Japon ces dernières années.Il a promis d'offrir des conditions plus favorables au projet de l'Université Vietnam-Japon afin d'améliorer la coopération bilatérale en matière d'éducation et de formation, contribuant ainsi à approfondir la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays. -VNA