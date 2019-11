Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président du Majilis (Chambre basse du Parlement du Kazakhstan), Nurlan Nigmatulin. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 14 novembre le président du Majilis (Chambre basse du Parlement du Kazakhstan), Nurlan Nigmatulin, en visite au Vietnam.

Affirmant que le Vietnam était un partenaire important de son pays en Asie du Sud-Est, Nurlan Nigmatulin a informé son interlocuteur des résultats de son entretien tenu auparavant avec la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan.

Le président de la Chambre basse du Parlement du Kazakhstan a ensuite souligné l’importance de l’accord de libre-échange signé en 2015 entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, dont le Kazakhstan est membre. Il a affirmé que le Vietnam et le Kazakhstan disposaient encore de riches potentiels de coopération dans l’agriculture, l’industrie légère, les transports, la logistique et le tourisme.

De son côté, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a émis le souhait que le Kazakhstan accorde son soutien au maintien de la paix, de la stabilité et du développement, au règlement des différends par la voie pacifique, les négociations diplomatiques et le respect du droit international.

Selon le chef du gouvernement vietnamien, l’entrée en vigueur en 2016 de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique favorise la coopération économique entre le Vietnam et le Kazakhstan. Les échanges commerciaux bilatéraux se sont chiffrés à 268 millions de dollars en 2018, contre 200 millions en 2017, et pourraient augmenter encore cette année.

Nguyen Xuan Phuc a insisté sur la nécessité de multiplier les échanges de délégations d’entreprises, d’organiser des foires et expositions ainsi que des forums d’affaires, de renforcer la coopération Vietnam-Kazakhstan dans d’autres secteurs tels que l’éducation et la formation, les sciences et les technologies, la culture, le tourisme…

Le Premier ministre a en outre salué l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre le Vietnam et le Kazakhstan.

Nurlan Nigmatulin a assuré que le parlement kazakh favoriserait le développement des liens commerciaux bilatéraux. Il a déclaré souhaiter que les deux pays collaborent étroitement au sein des forums internationaux. -VNA