Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a accueilli ce mardi, 12 septembre, à Hanoï, le ministre-président du gouvernement flamand de Belgique, Jan Jambon, qui effectue une visite au Vietnam du 12 au 16 septembre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et e ministre-président du gouvernement flamand de Belgique, Jan Jambon. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le Vietnam souhaite approfondir sa coopération intégrale avec la Belgique et les différentes communautés belges.

Il a invité le gouvernement flamand à intercéder auprès du parlement fédéral pour ratifier l’Accord de protection de l’investissement Vietnam-Union européenne (EVIPA) et retirer le carton jaune de la Commission européenne contre les produits aquatiques vietnamiens.

Pham Minh Chinh a également tenter de persuader la Flandre d'importer davantage du Vietnam, de collaborer plus étroitement dans les domaines de l'agriculture, du transport maritime, ou encore des logistiques.

Jan Jambon a affirmé qu’il considérait le Vietnam comme un partenaire privilégié. Il a également évoqué plusieurs secteurs de coopération prometteurs, notamment les services logistiques, le transport et l'éducation.

Il a affirmé son engagement à soutenir pleinement le renforcement des relations entre le Vietnam et l'Union européenne, ainsi qu'à plaider en faveur de la ratification de l'EVIPA.

Lors de la réunion, les deux parties ont convenu de renforcer les partenariats dans le domaine de l'agriculture durable ainsi que de la construction et du dragage des voies de navigation. Ils ont également convenu d’envisager de nouveaux mécanismes de coopération entre les régions flamande et vietnamienne pour améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération entre les deux pays.- VNA