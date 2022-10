Le Premier ministre, Pham Minh Chinh (droite), et le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a reçu le 18 octobre à Hanoï le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, venu le saluer à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam.



Le Premier ministre a déclaré apprécier les significations de la visite du ministre Park Jin au Vietnam dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Il a affirmé la volonté du Vietnam de continuer à promouvoir la coopération bilatérale.



Soulignant que la coopération économique était un pilier important des relations bilatérales, Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties collaborent étroitement pour porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2023 et 150 milliards de dollars en 2030 dans le sens de l'équilibre.



Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam créait toujours des conditions propices aux entreprises étrangères, suggérant que le gouvernement sud-coréen continue de considérer le Vietnam comme un partenaire clé de sa politique de coopération au développement.



La République de Corée considère le Vietnam comme un partenaire clé non seulement dans sa politique envers l'ASEAN mais aussi dans sa stratégie Indo-Pacifique, a affirmé le ministre Park Jin, ajoutant que son pays souhaitait toujours renforcer sa coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.



Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun, dont la Mer Orientale. Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à soutenir Séoul pour renforcer la coopération avec l'ASEAN. Park Jin a proposé que les deux pays collaborent étroitement dans l’adaptation au changement climatique, affirmant que son pays soutenait la vision commune sur la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, sur le maintien de l’environnement pacifique et stable, ainsi que le règlement pacifique des différends.



Le même jour, le chef de la diplomatie sud-coréenne a eu une rencontre avec des étudiants de l'Académie diplomatique où il a parlé de la politique extérieure de la République de Corée et des relations entre son pays et le Vietnam.-VNA