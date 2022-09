Hanoï, 17 septembre (VNA)- Le Vietnam crée toutes les conditions pour garantir un environnement sûr et transparent, favorable au placement de capitaux à long terme par des investisseurs étrangers, dans un esprit d'équité, de développement et de bénéfice et de responsabilité mutuels avec respect de la société, des travailleurs et de l'environnement.



C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une conférence entre le chef du gouvernement et des hommes d'affaires et investisseurs étrangers, tenue le 17 septembre à Hanoï.

Le dirigeant a souligné que le Vietnam donne la priorité aux projets de haute technologie, à l'innovation, à l'étude du développement et soutient la participation des investisseurs étrangers dans la chaîne de valeur, ainsi que l'économie numérique, verte, circulaire et le progrès durable.Il a préconisé que les hommes d'affaires étrangers continuent d'intensifier la connexion et d'aider les entreprises vietnamiennes à rejoindre la chaîne d'approvisionnement des produits, dans le but de faire du pays indochinois une plaque tournante des chaînes de valeur régionales et mondiales.Il a également exigé que les ministères, secteurs et localités déploient efficacement des options et orientations du Parti, des politiques et lois de l'État etdes la direction du gouvernement en matière de gouvernance moderne, tout en perfectionnant les institutions et les politiques d'investissement, en réponse aux exigences relatives au changement de modèle de croissance, de restructuration de l'économie, de protection de l'environnement, de règlement des problèmes sociaux et d’élévation de la compétitivité de l'économie.Il a recommandé d'appliquer de nouvelles méthodes de gestion, de renouveler le modèle d'entreprise vers le vert et le durable, en plus de créer des centres d'études de haute technologie.

Photo : VNA

Le Vietnam considère l'être humain comme le centre, le sujet, l'objectif et le moteur du développement, donnant ainsi la priorité au développement maximal du talent, des qualités et de l'éthique du peuple, a-t-il réaffirmé.Lors de la réunion, à laquelle ont assisté virtuellement des représentants d'entreprises étrangères et d'associations commerciales au Vietnam et dans d'autres pays du monde, le dirigeant a également réaffirmé que le pays mettait en œuvre une politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations avec d'autres pays et consolide sa position d'ami, de partenaire fiable et de membre responsable de la communauté internationale.Pham Minh Chinh a rapporté que ces derniers temps, dans le contexte marqué par des défis tels que la pandémie de COVID-19 et les changements du scénario mondial, le gouvernement vietnamien a adopté différents mécanismes, politiques et solutions pour maintenir la stabilité macroéconomique, un contrôle efficace de inflation et garantir les grands équilibres de l'économie.Grâce à des efforts, le Vietnam a réussi à maintenir l'inflation à un bas niveau et à assurer une croissance économique relativement élevée.De nombreuses organisations et experts internationaux apprécient la reprise socio-économique et mettent en avant les perspectives de développement socio-économique futur du Vietnam.Selon Pham Minh Chinh, les résultats obtenus s’expliquent par la direction avisée du Comité central du Parti communiste, du Bureau politique, du Secrétariat ; les décisions drastiques de l'État et les orientations du gouvernement et du Premier ministre, ainsi que les efforts de l'ensemble du système politique et de la communauté des affaires, le consensus et le soutien de la population et des amis internationaux.Il a souligné que la priorité actuelle du Vietnam est de continuer à contrôler l'inflation, à stabiliser la macroéconomie, à assurer de meilleurs équilibres, à promouvoir la reprise et la croissance économiques et à stabiliser la vie matérielle et spirituelle du peuple.Il a réaffirmé que le secteur d’investissement étranger constituait une composante importante de l'économie vietnamienne, contribuant à la création d'emplois, à l'intensification de la production, assurant la stabilité macroéconomique et stimulant la restructuration économique.Le Vietnam respecte et protège les droits et intérêts légitimes des investisseurs, garantit l'harmonisation entre les intérêts de l'Etat, des investisseurs et des salariés, a-t-il souligné.- VNA