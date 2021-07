L'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud et d'Eswatini suit de près la situation d'Eswatini pour protéger les citoyens vietnamiens en ce pays, a affirmé l’ambassadeur Hoang Van Loi.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président du Laos Thongloun Sisoulith et son épouse ont effectué les 28 et 29 juin une visite d'amitié officielle au Vietnam.