Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé le 7 septembre un discours vidéo pré-enregistré lors du 7e Forum économique de l'Est tenu à Vladivostok, en Russie.

Il a souligné l’importance du Forum économique de l'Est pour le renforcement de la coopération internationale, le maintien de la stabilité et le développement en Asie-Pacifique et dans le monde. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à poursuivre ses contributions à la reprise économique et au développement durable en Asie-Pacifique, ainsi qu’à servir de passerelle pour promouvoir la coopération ASEAN - Russie./.