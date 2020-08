Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a présidé une réunion dimanche 2 août une visioconférence entre le gouvernement et les localités sur les mesures destinées à prévenir et à endiguer la propagation du Covid-19.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de la visioconférence nationale sur la lutte anti-Covid-19, le 2 août. Photo : VNA



Soulignant le risque de propagation de l’épidémie non seulement à Dà Nang mais également dans d’autres provinces et villes du pays, il a demandé à tous les ministères, à tous les secteurs et à toutes les administrations locales d’isoler de manière drastique les zones touchées par le Covid-19 et d’imposer strictement la distanciation sociale pour éradiquer rapidement la maladie dans la communauté, avec la volonté d’atteindre le double objectif de contrôler l’épidémie tout en maintenant la croissance économique.



Le chef du gouvernement a félicité Hô Chi Minh-Ville et Hanoi pour leurs actions drastiques telles que les tests à grande échelle, le dépistage des cas suspects à l’aide des technologies de l’information et la suspension de l’exploitation de certains secteurs susceptibles de faciliter la propagation de la maladie.

«Il est essentiel d’agir rapidement et résolument, de concentrer toutes les ressources pour le travail de prévention et de lutte contre l’épidémie, de profiter de toutes les heures, de toutes les minutes pour retracer et surveiller tous les cas suspects d’infection», a-t-il déclaré.



Les localités où les mesures de distanciation sociale n’ont pas été appliquées doivent s’efforcer d’assurer la production et les activités de production et de commerce, a-t-il indiqué.



«Chaque citoyen est un soldat, chaque maison, chaque village, chaque zone résidentielle est une forteresse dans la lutte contre l’épidémie», a appelé le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.



Il a recommandé aux citoyens d’installer l’application Bluezone pour faciliter le dépistage rapide des contaminations, ajoutant que la transition numérique devrait être encouragée sous des formes telles que l’enseignement et l’apprentissage en ligne, les contrôles médicaux à distance et les services publics en ligne.



Le chef du gouvernement a particulièrement insisté sur la nécessité d’assurer la sécurité des établissements de santé et du personnel médical. Il a demandé de sanctionner sévèrement des fausses nouvelles et des rumeurs sur l’épidémie.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également indiqué qu’il fallait réfléchir attentivement avant de prendre toute décision d’imposer des mesures de distanciation sociale.



Il a invité les ministères et les localités de mieux mettre en œuvre les programmes de sécurité sociale et de soutien fiscal pour atténuer les difficultés des entreprises et des particuliers, tout en punissant strictement les personnes qui entrent et séjournent illégalement au Vietnam.



Les localités doivent rester vigilantes et prêtes à faire face à toute éventualité, tout en veillant à ce que les réglementations sanitaires et les recommandations sur la prévention de l’épidémie soient respectées sur les moyens de transport en commun, en particulier les vols, a-t-il ajouté.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a enfin appelé la population à faire confiance aux mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie prises par le gouvernement. – VNA