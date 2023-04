Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside mercredi 12 avril à Hanoi sa 5e session tenue sous forme hybrique entre le chef du gouvernement et les autorités de 43 villes et provinces du ressort central. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage de l'État des ouvrages et projets nationaux clés de transport, a présidé mercredi 12 avril à Hanoi sa 5e session tenue sous forme hybrique entre le chef du gouvernement et les autorités de 43 villes et provinces du ressort central.

S’exprimant lors de la session, le Premier ministre Pham Minh Chinh a précisé que durant le mandat 2021-2026, l'État allouera 400.000 milliards de dôngs (plus de 16 milliards de dollars) au développement des transports. C'est une énorme quantité de travail. Par conséquent, le comité de pilotage doit régulièrement examiner, inspecter et inciter à accomplir les tâches définies.

Selon le chef du gouvernement, la situation mondiale évolue de façon rapide et imprévisible. Après la pandémie de COVID-19, les économies ont connu des difficultés. La santé des entreprises s'est détériorée. Les transactions et les chaînes d'approvisionnement interrompues ont besoin d'un délai pour se rétablir. Plusieurs grandes banques du monde se sont effondrées…

Par conséquent, de nombreux marchés importants du Vietnam ont mis en œuvre une politique monétaire stricte et la demande globale s'est rétrécie. Les principaux secteurs d'exportation du Vietnam sont touchés. Pendant ce temps, l'ouverture de l'économie du pays est grande, les secteurs clés des exportations sont confrontés à des difficultés, affectant la croissance économique du pays. De nombreuses localités ont une croissance économique lente en raison d'une baisse de la croissance des industries manufacturières, a indiqué le Premier ministre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside mercredi 12 avril à Hanoi sa 5e session tenue sous forme hybrique entre le chef du gouvernement et les autorités de 43 villes et provinces du ressort central. Photo: VNA

Afin de favoriser l'investissement public, les ministères et les secteurs doivent accélérer la réforme des procédures administratives, approuver rapidement les projets, dégager les terrains dans les délais, fournir suffisamment de matériaux de construction pour les entrepreneurs.

Par des investissements publics, il faut apporter des capitaux dans l'économie, créer des emplois et des moyens de subsistance pour les habitants et promouvoir le développement, a souligné le Premier ministre, ajoutant que dans l'investissement public dans le développement du trafic représente une part importante.

Le Premier ministre a suggéré aux membres du Comité, aux responsables des ministères, des secteurs et des localités de faire preuve d'une haute responsabilité, de se coordonner étroitement et d'éliminer les obstacles, de prévenir et combattre les phénomènes négatifs dont la corruption, en vue d'une bonne mise en oeuvre d'importants travaux et projets nationaux dans le secteur clé des transports. -VNA