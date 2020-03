Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La réforme des salaires a été discutée lors d'une réunion du Conseil national des salaires, tenue le 4 mars à Hanoï, sous la présidence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, également président du conseil, a fixé la date pour débuter la réforme des salaires.

Il a demandé aux ministères et secteurs concernés de parvenir à un consensus sur cette question, tout en garantissant l'amélioration et l'équité des salaires pour tous les salariés.

Le Premier ministre a également souligné la nécessité de rationaliser l’appareil administratif et de restructurer les dépenses budgétaires de l'État, estimant que cela devrait être fait de manière drastique.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de suivre de près la résolution n°28-NQ / TW sur la réforme des politiques d'assurance sociale et la Loi sur l’assurance sociale afin d'avoir un plan pour déterminer et calculer les ajustements des pensions pour chaque période, en particulier pour ceux qui ont pris leur retraite avant 1995.



Le Premier ministre a également demandé de prêter une grande attention aux politiques de soutien aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie et à leurs proches.

Il a déclaré que ces ajustements seraient mis en œuvre partir de 2021 conformément au processus de la réforme des salaires. -VNA