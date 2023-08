Hanoï (VNA) – La 7e réunion du Comité de l'État pour les travaux et projets nationaux importants dans le secteur des transports a eu lieu le 10 août, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.La réunion, organisée à la fois en présentiel et par visioconférence, a également vu la participation de dirigeants des provinces et grandes villes concernées par les travaux et projets de transport importants, de représentants de groupes économiques publics, des investisseurs et consultants…Selon le Premier ministre, après la 6e réunion du Comité de pilotage du 13 juillet 2023, les ministères, organes et localités concernés se sont efforcés de mettre en œuvre les tâches assignées, de surmonter les difficultés, notamment en matière d'indemnisation et de relogement, d’accélérer la préparation des investissements et la mise en œuvre des projets.