Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion périodique d'août du gouvernement. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mardi 6 septembre la réunion périodique d’août du gouvernement pour passer en revue la situation socio-économique nationale le mois dernier et au cours des huit derniers mois.



La réunion a en outre pour objet d’évaluer la mise en œuvre de la résolution N°01/NQ-CP du gouvernement, du programme de relance et de développement socioéconomiques, le décaissement des capitaux d’investissement publics au cours des huit premiers mois, la mise en œuvre de trois programmes cibles nationaux.



Le chef du gouvernement a évoqué l’évolution compliquée de la situation mondiale au cours des huit premiers mois de l’année, notamment la fluctuation des prix du pétrole, les impacts du changement climatique et la compétitivité stratégique, etc.



Malgré les difficultés, le pays a maintenu la stabilité macroéconomique et l’inflation sous contrôle, promu la croissance et garanti l’équilibre économique, ainsi que la sécurité et l’ordre social.

Panorama de la réunion périodique du gouvernement. Photo: VNA



Cependant, il existe encore des limites et des faiblesses en termes d’investissement public, d’acquisition de médicaments, d’équipements et de fournitures médicales, de planification, a-t-il souligné.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les participants à accroître leur responsabilité, à prévoir la situation socioéconomique et à proposer les solutions appropriées pour mener à bien les tâches et les objectifs fixés.



Lors de la réunion, les participants ont axé les débats sur les plans de développement socioéconomique et d’investissement public pour 2022 et 2023, et d’autres contenus importants. -VNA