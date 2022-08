Hanoï, 6 août (VNA) - Le marché financier intérieur s'est développé rapidement avec des résultats exceptionnels sur la base de technologies de pointe, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une réunion du Comité de pilotage national pour la finance globale à Hanoï le 6 août.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Les services bancaires ont également fait des progrès rapides, rattrapant le développement du marché international, selon le Premier ministre, qui est également à la tête du comité.Cependant, des lacunes subsistent lors de la mise en œuvre du financement global, a-t-il déclaré, ajoutant que les habitants des zones rurales et reculées ont toujours du mal à accéder aux sources financières.Le crédit noir est resté une préoccupation publique et les agences et organisations doivent encore se coordonner de manière concertée et efficace dans la mise en œuvre de la finance globale, a souligné le chef du gouvernement.Il a noté que le gouvernement avait publié la décision n° 149/QD-TTg sur l'approbation d'une stratégie nationale de financement global d'ici 2025 avec une vision à l'horizon 2030.La stratégie définit des points de vue, des objectifs, des tâches et des solutions pour accélérer l'accès et l'utilisation des produits et services financiers pour toutes les personnes et entreprises, a-t-il poursuivi.La publication de la stratégie reflète la politique cohérente du Parti et de l'État visant à stimuler la croissance globale vers la durabilité à long terme et à assurer l'harmonie entre la croissance économique, le progrès social et l'égalité et la protection de l'environnement, a souligné le Premier ministre.La réunion a examiné la mise en œuvre de la stratégie au cours des dernières années et fait le point sur la situation pour améliorer le travail.- VNA