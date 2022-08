Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La transformation numérique est une tendance inéluctable, une exigence objective du développement et est identifiée comme une exigence impérative.

C’est ce qu’a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Comité national de la transformation numérique, lors de la 3e réunion dudit comité, tenue le 8 août à Hanoï.

La session a pour mission d’évaluer des résultats de la transformation numérique au cours des 6 premiers mois de 2022 et définir des solutions et des tâches en la matière dans les temps à venir. La session se déroule à la fois en présentiel et en ligne avec la participation des comités populaires des villes et provinces du ressort central.

Le Premier ministre a affirmé que la transformation numérique était une option et une orientation majeures du Parti et de l'Etat. La question importante qui se pose pour tous est d’accélérer la transformation numérique rapidement, efficacement et substantiellement.

Le chef du gouvernement a souligné que la tâche du Comité national de transformation numérique est de diriger et d'organiser l'application des positions, mécanismes et politiques pour favoriser le processus de transformation numérique nationale, en étroite collaboration avec la réforme administrative ; de construire et de développer l'e-gouvernement, le gouvernement numérique, l'économie numérique, la société numérique et la ville intelligente ; de faciliter la mise en œuvre de la 4e révolution industrielle au Vietnam.

Lors de la réunion, le Comité national de la transformation numérique a annoncé le rapport sur l'indice d'évaluation de la transformation numérique aux niveaux ministériel et provincial en 2021.-VNA