Dak Lak, 1er juillet (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite le 1er juillet au commandement militaire de Dak Lak, au cours de laquelle il a demandé aux forces militaires de la province des Hauts plateaux du Centre de surveiller de près la situation et de maintenir leur préparation au combat.

Photo : VNA

Il a également exhorté les forces à contribuer à la mise en œuvre de la 9e Résolution du Bureau politique n° 10-NQ/TW en date du 18 janvier 2002 et de la conclusion n° 12-NQ/TW en date du 24 octobre 2011 sur le développement socio-économique dans les Hauts plateaux du Centre.A cette occasion, le Premier ministre a également rendu visite aux forces de police locales, leur demandant de fournir davantage de conseils aux autorités à tous les niveaux et de contribuer davantage à la lutte contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs.Le dirigeant a offert des cadeaux à la mère vietnamienne héroïque Vo Thi Hong, âgée de 97 ans, dans le quartier de Tan Hoa, et à Nguyen Quynh, invalide de guerre, âgé de 73 ans, dans le quartier de Tan Loi, dans la ville de Buon Ma Thuot, à l'occasion de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).Plus tard dans la journée, il a effectué une excursion sur le dernier tronçon de l'autoroute Khanh Hoa-Buon Ma Thuot, qui, selon lui, est importante car elle relie les Hauts plateaux du Centre et la région côtière du centre-sud.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux unités de conseil et aux parties concernées de travailler 24 heures sur 24 pour assurer l'avancement du projet, et aux localités de faire avancer le dégagement du site et de se coordonner avec les unités concernées pendant la construction.Avec un investissement total de 21.930 milliards de dongs (940,59 millions de dollars), la construction de l'autoroute de 117,5 km devrait être mise en service en 2027.- VNA