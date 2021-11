Paris (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu vendredi 5 novembre au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Paris où il a eu une entrevue avec sa secrétaire générale Louise Mushikiwabo.

Vue de l’entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et la secrétaire générale de l’OIF Louise Mushikiwabo, le 5 novembre à Paris. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a salué les efforts et les contributions de la communauté francophone au maintien de la paix, de la stabilité et à la promotion du développement dans les pays membres, au renforcement de la coopération et de la solidarité entre les pays membres.

Il a souligné qu’en assumant son rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020-2021, le Vietnam a toujours activement promu le dialogue, la coopération, et contribué à la prévention et au règlement des instabilités et conflits, y compris dans certains pays africains membres de l’OIF.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam attache une grande importance aux relations de coopération entre le Vietnam et la communauté francophone, et préconise de contribuer activement aux activités communes de la communauté francophone.

Le Premier ministre a indiqué que le Vietnam a adhéré à 17 accords de libre-échange (ALE), dispose d’un vaste réseau d’ALE avec 60 économies, dont certaines économies francophones.

Il s’agit d’une condition favorable et d’une base juridique pour que le Vietnam promeuve sa coopération économique avec les pays francophones, a-t-il souligné, exprimant sa volonté de promouvoir la coopération dans l’agriculture et les télécommunications avec les pays francophones.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la secrétaire générale de l’OIF Louise Mushikiwabo, le 5 novembre à Paris. Photo : VNA

Louise Mushikiwabo a hautement apprécié le rôle et les contributions responsables et efficaces du Vietnam à la communauté francophone, ainsi qu’à l’amélioration de l’image de la communauté francophone dans la région Asie-Pacifique, notamment son accueil du 7e Sommet de la Francophonie en 1997.

Elle a hautement apprécié le fait que le Vietnam coordonné la construction réussie de la Stratégie de coopération économique de la Francophonie pour la période 2020-2025, et a salué la participation du Vietnam aux activités de maintien de la paix des Nations unies, notamment dans des pays francophones.

Lors de leur rencontre, ils ont supervisé la signature d’une lettre d’intention de coopération entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) et le ministère gabonais de l’Agriculture sur la production et l’exportation du café, et d’une lettre d’intention de coopération entre le MADR et l’OIF sur la création d’un Centre de coopération Sud-Sud et tripartite. – VNA