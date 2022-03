Le Premier ministre Pham Minh Chinh à Binh Phuoc. Photo : VNA

Binh Phuoc (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en tournée dans la province de Binh Phuoc (Sud), est allé le 20 mars inspecter les chantiers de certaines routes dans la province.

Il a précisé qu'investir dans la construction de routes était très nécessaire pour promouvoir le développement de la province en particulier et de la région, en général.

Le Premier ministre a aussi visité le complexe de l'usine de transformations de poulet pour exportation CPV FOOD investi par la sarl CPV FOOD (appartenant à la compagnie par actions d’élevage CP Vietnam), implantée dans le parc industriel Becamex Binh Phuoc, district de Chon Thanh. L’usine est doté d’un fonds d'investissement de 250 millions de dollars et une capacité conçue de 100 millions de têtes/an.

Le dirigeant a demandé de ne pas dépendre des importations pour s'approvisionner de manière proactive, pour réduire les coûts de production et contribuer à l’édification d'une économie indépendante et autonome. L'usine doit investir dans la technologie, le traitement de l'environnement, contribuant à la mise en œuvre des engagements du Vietnam pour la COP 26 (Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques).

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie d'inauguration de l'usine Hayat Kimya Vietnam dans le parc industriel de Becamex.

L’usine, construit avec un investissement total de 250 millions de dollars, produit des couches pour bébés de marque Molfix (appartenant à la compagnie Hayat Vietnam du groupe Hayat, - le 5e plus grand fabricant de couches pour bébés du monde de Turquie). Le groupe Hayat est attendu que l’usine jouera le rôle d'un centre de production en Asie du Sud-Est, avec 40 % de la production prévue d’être exportée vers la Thaïlande et la Malaisie) pour une valeur totale estimée à 50 millions de dollars/an.

Prenant la parole, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que l'inauguration de l'usine et l'engagement d'accroître les investissements du groupe Hayat au Vietnam montraient encore l'attractivité du Vietnam et de Binh Duong, en particulier pour les investisseurs internationaux, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a gravement affecté les chaînes de production et d'approvisionnement à l'échelle mondiale.

Il a suggéré que les investisseurs contribuent à la formation des ressources humaines, à la mobilisation de ressources financières et humaines de haute qualité, et au transfert des sciences de l'administration au Vietnam.

Le Premier ministre a profité de cette opportunité pour remercier les investisseurs et les entreprises pour leur partage et leur solidarité avec le Vietnam en général et la province de Binh Phuoc en particulier dans la prévention et le contrôle de l'épidémie. -VNA