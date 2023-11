Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré le personnel de l'ambassade et des représentants de la communauté des Vietnamiens en Turquie. Photo : VNA

Ankara (VNA) - Lors de la visite officielle en Turquie, dans la soirée du 29 novembre (heure locale), dans la capitale Ankara, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré le personnel de l'ambassade et des représentants de la communauté des Vietnamiens en Turquie.Selon l'ambassadeur vietnamien en Turquie, Do Son Hai, la communauté des Vietnamiens en Turquie compte environ 200 personnes.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remarqué que la communauté des Vietnamiens d'outre-mer, y compris celle en Turquie , augmentait en nombre et s'étendait avec environ 6 millions de personnes dans plus de 130 pays et territoires, dont environ 600.000 experts et intellectuels.Selon le Premier ministre, il a demandé à la partie turque de continuer à créer des conditions plus favorables pour que la communauté des Vietnamiens en Turquie puisse s'intégrer profondément dans le pays d'accueil et contribuer activement au développement de la Turquie ainsi qu'aux relations d'amitié entre les deux pays.A cette occasion, Pham Minh Chinh a demandé l'ambassade du Vietnam en Turquie de créer prochainement une association des Vietnamiens en Turquie.La Turquie est l'un des principaux partenaires du Vietnam dans la région du Moyen-Orient. Les échanges commerciaux en 2022 ont atteint plus de 2 milliards de dollars, soit une augmentation de 26,2 % par rapport à 2021. Le Vietnam est actuellement le deuxième partenaire commercial de la Turquie au sein de l'ASEAN et la Turquie est le 26e investisseur étranger sur 143 pays et territoires au Vietnam...Les deux parties ont convenu de continuer à élever les relations Vietnam-Turquie à une nouvelle hauteur, de promouvoir la coopération dans tous les domaines.-VNA