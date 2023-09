Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Photo : VNA

Jakarta, 7 septembre (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Jakarta, en Indonésie, le 7 septembre, à l'occasion de leur participation au 43e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes.Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, chef de la délégation russe au Sommet, ont affirmé l'importance du partenariat stratégique intégral entre les deux pays et ont souhaité continuer à développer les relations dans tous les aspects, notamment l'échange de délégations à tous les niveaux et la coopération pour surmonter les impacts de la pandémie de COVID-19 sur le développement durable.Les deux parties ont souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération et d'éliminer les difficultés et les obstacles au développement du commerce, du tourisme et d'autres domaines.Lors de la rencontre également, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, exprimant leur souhait de continuer à contribuer au maintien de la paix, à la coopération et au développement en Asie du Sud-Est, en Europe et dans le monde. - VNA