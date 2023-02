Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le général Tea Banh, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 18 février à Hanoï le général Tea Banh, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense, en visite au Vietnam.

Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et accordait la priorité au développement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable à long terme avec le Cambodge. La coopération en matière de défense continue d'être l'un des piliers importants des relations Vietnam-Cambodge.

Le Premier ministre a proposé que les ministères de la Défense et les armées des deux pays continuent de renforcer la coopération lors des forums multilatéraux et dans les domaines tels que la transformation numérique, le règlement des conséquences des bombes et mines terrestres, le développement économique...



Le chef du gouvernement vietnamien a également suggéré que les gardes-frontières des deux pays continuent de coordonner dans les patrouilles, la protection de la frontière et des bornes-frontières et la lutte contre la criminalité transfrontière, contribuant ainsi au maintien de la sécurité et de l'ordre dans la zone frontalière, favorisant le commerce et les échanges entre les peuples des zones limitrophes.

Photo : VNA





Le général Tea Banh a affirmé que le Cambodge attachait une grande importance aux relations avec le Vietnam, tout en exprimant la gratitude pour la solidarité et le grand soutien accordés par le Parti, l'État, l'armée et le peuple du Vietnam au peuple cambodgien dans la lutte pour renverser le régime génocidaire d’hier ainsi que dans l'édification et le développement du pays d’aujourd'hui.

l a remercié la partie vietnamienne pour son soutien et sa coordination dans le rapatriement des restes de 49 soldats cambodgiens, selon les us et coutumes du Cambodge ainsi que le souhait de leurs proches.



En tant que chef du Comité d'organisation des 32e SEA Games au Cambodge, le général Tea Banh a remercié le Vietnam pour sa bonne volonté et a souhaité continuer à recevoir le soutien actif du Vietnam pour organiser avec succès cet événement important. -VNA