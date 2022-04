Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu jeudi, 7 avril, à Hanoï le président de l'Université australienne RMIT Alec Cameron.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président de l'Université australienne RMIT Alec Cameron. Photo : VNA

Le Premier ministre a estimé que le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Australie se développe d’une façon vigoureuse, substantiel et efficace dans tous les domaines, notamment dans l'éducation et la formation.

Le dirigeant vietnamien a remercié le gouvernement australien d'avoir répondu rapidement à la demande du Vietnam de soutenir les vaccins, devenant l'un des premiers pays à s’engager à soutenir les vaccins anti-Covid-19 pour les enfants vietnamiens de 5 à 11 ans.

Les 900.000 premières doses devraient arriver au Vietnam d'ici la fin de cette semaine, a-t-il ajouté, soulignant qu'il s'agit d'un soutien très opportun à la campagne actuelle de vaccination des enfants au Vietnam, contribuant à la réouverture des écoles et la promotion de l’œuvre de l'éducation au Vietnam.

L'Université RMIT Vietnam est le plus grand projet d’investissement australien au Vietnam et également le plus grand projet d’investissement étranger dans l'éducation au Vietnam, a souligné le chef du gouvernement, qui a réaffirmé le soutien de son cabinet aux activités de cet établissement. « Le Vietnam compte sur le succès de RMIT pour attirer davantage d’investisseurs australiens dans les temps à venir», a-t-il expliqué.

Pour sa part, le professeur Alec Cameron a fait part de l'intention de son université d'augmenter de 100 millions de dollars australien son capital social au Vietnam et dans la région.

Il a exprimé son souhait que le Premier ministre vietnamien continue à soutenir les conditions d'investissement et de gestion de l'Université RMIT.