Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Bin Farhan Al Saud. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu jeudi matin, 17 mars, à Hanoi, le ministre saoudien des Affaires étrangères (AE), le prince Faisal Bin Farhan Al Saud, venu lui rendre une visite de courtoisie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les réalisations en matière de développement socio-économique obtenues par l'Arabie saoudite ces dernières années, et a exprimé son impression sur les grandes étapes de changement de l'Arabie saoudite après plus de 5 ans de mise en œuvre du plan "Vision 2030".

Le chef du gouvernement a remercié le gouvernement et les organisations humanitaires d'Arabie saoudite pour avoir soutenu en temps opportun le Vietnam avec des financements et des fournitures médicales, contribuant à la lutte du Vietnam contre le COVID-19, améliorant la qualité de vie des personnes dans les zones défavorisées.

Quant à la coopération politique, le Premier ministre a proposé que les deux pays renforçent les échanges de délégations et les rencontres entre les dirigeants des deux pays, promeuvent la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères et les échanges interpersonnels et culturels entre les deux pays.

Concernant la coopération économique, le Premier ministre a suggéré que l'Arabie saoudite lève bientôt complètement l'interdiction d'importer des produits aquatiques vietnamiens, augmente ses importations de produits agricoles vietnamiens et élargisse le marché pour les marchandises des deux pays, partage ses expériences pour aider le Vietnam à accéder le marché des biens et services selon les normes islamiques halal, et crée des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes à participer à des projets de fourniture de services gazo-pétroliers en Arabie saoudite et aient la possibilité de partager des informations et expériences avec des partenaires saoudiens dans les domaines du dessalement de l'eau, de l’énergie et de l’industrie...

Le dirigeant vietnamien a affirmé créer toutes les conditions favorables pour les investissements des fonds et des sociétés d'Arabie saoudite au Vietnam.

Sur la coopération dans le domaine du travail, le Premier ministre a suggéré que l'Arabie saoudite augmente l'accueil des travailleurs vietnamiens hautement qualifiés dans les domaines des services et des soins médicaux...

Les autorités saoudiennes devraient avoir les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et les droits légaux des travailleurs vietnamiens travaillant en Arabie Saoudite, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam souhaitait accueillir davantage de touristes saoudiens dans un proche avenir.

Au plan multilatéral, le Premier ministre a suggéré que les deux pays continuent à se coordonner et à se soutenir au sein des forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre des Nations Unies.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a affirmé que son pays attachait toujours de l'importance au développement des relations avec le Vietnam. Il a hautement apprécié les réalisations socio-économiques du Vietnam, ainsi que le contrôle réussi de l'épidémie de COVID-19.

Il a déclaré que le Vietnam et l'Arabie saoudite avaient un grand potentiel pour promouvoir davantage leur coopération dans de nombreux domaines, en particulier dans le commerce et l'investissement. -VNA