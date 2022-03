Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le directeur du Programme sur le Vietnam à l'Université Harvard. Thomas Vallely. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 18 mars à Hanoï Thomas Vallely, directeur du Programme sur le Vietnam à l'Université Harvard et des experts de l'Université Fulbright Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien a hautement apprécié les contributions de Thomas Vallely à la création de l'Université Fulbright Vietnam. Le gouvernement vietnamien continuera à créer des conditions favorables pour que l'Université Fulbright devienne l'un des centres de formation de ressources humaines de haute qualité au Vietnam.

Il a souligné que le gouvernement du Vietnam promouvait des politiques et des solutions pour la reprise et le développement socio-économiques, donnant la priorité à l’édification d'institutions, de mécanismes et de politiques pour créer les bases d'une croissance durable, stable. Il faut maximiser le facteur humain et mettre en œuvre efficacement l'éducation et la formation associées avec les sciences et technologies qui constituent le moteur essentiel pour le développement du pays.

Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement du Vietnam attachait une grande importance au renforcement du dialogue, des échanges et des conseils politiques sur l'économie et le développement avec les centres de développement économique de premier rang du monde. Il a hautement apprécié la proposition de Thomas Vallely pour que l'Université Harvard et l'Université Fulbright se coordonnent avec les agences gouvernementales vietnamiennes pour étudier et organiser le Programme de leadership du Vietnam (Vietnam Executive Leadership Program-VELP) pour dialoguer sur les questions de développement socio-économique au Vietnam.

Thomas Vallely a remercié le Premier ministre, les agences gouvernementales et les localités du Vietnam pour leur intérêt et la création de conditions favorables pour les activités de l'Université Fulbright Vietnam. L'Université de Harvard et l'Université Fulbright se réjouissent de contribuer à la formation des ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam.

Ces dernières années, l'Université Harvard et l'Université Fulbright se sont coordonnées avec des agences vietnamiennes pour organiser avec succès sept Programmes de leadership au Vietnam portant sur la restructuration économique associée au modèle de croissance ; les politiques de développement industriel, rural et éducatif ; le perfectionnement des institutions et des lois. Il a souhaité se coordonner avec le gouvernement du Vietnam pour organiser un Programme de leadership en 2022.



Thomas Vallely a hautement apprécié les objectifs et les engagements très forts du Vietnam lors de la COP26 (26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques), tout en affirmant soutenir et accompagner activement le Vietnam dans la mise en œuvre de solutions pour répondre au changement climatique et promouvoir la croissance verte. -VNA