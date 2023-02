Hanoi (VNA) - La mise en service de l’ambassade du Salvador à Hanoï à l’occasion de la visite de la ministre des Affaires étrangères salvadorienne Alexandra Hill Tinoco ouvrira une nouvelle ère du partenariat bilatéral.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la ministre des Affaires étrangères salvadorienne, Alexandra Hill Tinoco. Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa rencontre, mardi, 14 février à Hanoï avec la ministre des Affaires étrangères salvadorienne, Alexandra Hill Tinoco, en visite officielle du 14 au 16 février au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'amitié et aux relations de coopération multiformes avec El Salvador.

Le Premier ministre a salué les réalisations en matière de développement socio-économique du gouvernement salvadorien dirigé par le président Nayib Bukele, en particulier ses efforts dans la lutte contre le COVID-19.

Le Premier ministre a suggéré que les deux pays continuent à mettre en œuvre efficacement le mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, à maintenir la coordination et le soutien mutuel lors des organisations internationales et des forums multilatéraux, et à contribuer activement à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux.

Il a invité ce pays d’Amérique centrale à importer davantage de produits agricoles et aquacoles vietnamiens. Selon lui, il est essentiel de créer un cadre juridique afin de favoriser les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays, qui devront relier les marchés d’Amérique centrale et d’Asie du Sud-Est.

Pour sa part, Alexandra Hill Tinoco a affiché sa volonté de varier les secteurs de coopération bilatérale. Elle a dit qu'El Salvador a étudié très attentivement le modèle de développement du Vietnam et en a tiré des expériences.

Elle a affirmé que le gouvernement d'El Salvador attache une grande importance au rôle et à la position croissante du Vietnam dans la région et dans le monde, et souhaite porter les relations avec le Vietnam à unr nouvelle hauteur, ce qui se reflète dans la nomination d'un ambassadeur en résidence et l'inauguration du siège de l'ambassade à Hanoï, l'une des premières ambassades du Salvador en Asie du Sud-Est.

La ministre s'est engagée à pousser à la mise en place de mesures pour concrétiser les propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh, favorisant ainsi la coopération entre les deux pays.- VNA