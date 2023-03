Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Mme Samantha Power, directrice générale de l'Agence américaine pour le développement international. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 10 mars à Hanoï Mme Samantha Power, directrice générale de l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam était disposé à travailler avec les États-Unis pour continuer à promouvoir le partenariat intégral, approfondi, efficace et substantiel sur le principe que les États-Unis soutiennent toujours un Vietnam indépendant, prospère et sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de l'autre, conformément aux intérêts des deux peuples.

Pham Minh Chinh a souligné que les relations économiques, commerciales et d'investissement étaient un pilier important dans les relations entre les deux pays. Il a invité l'USAID à continuer d'augmenter son budget d'aide au développement du Vietnam ; à aider le Vietnam à régler les conséquences de la guerre, en particulier la décontamination de la dioxine, le déminage ; à promouvoir la coopération dans la réponse au changement climatique, dans la santé, l'éducation, le développement des ressources humaines de haute qualité et à soutenir l'Université Fulbright Vietnam pour qu'elle devienne un centre de formation régional ; et aussi à promouvoir la transformation verte, la transformation numérique.

Samantha Power, a affirmé remercier le gouvernement, les ministères, secteurs et localités du Vietnam pour avoir travaillé en étroite collaboration avec l'USAID pour mettre en œuvre efficacement les projets financés par les États-Unis, et s'est engagée à continuer à promouvoir la coopération et à soutenir le Vietnam dans les domaines mentionnés par le Premier ministre.



Les deux parties ont discuté de la coopération dans la réponse au changement climatique. Samantha Power a affirmé qu'il s'agissait de la priorité absolue de l'administration du président Biden et également de l'une des contenus que l'USAID priorise pour promouvoir la coopération avec le Vietnam.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l'USAID de donner la priorité au soutien à l'atténuation des effets du changement climatique dans le delta du Mékong, la région la plus touchée par le changement climatique au Vietnam. - VNA