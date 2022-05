Thai Binh (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux autorités locales d’élargir l’espace de développement de la province vers la mer lors d’une séance de travail dimanche après-midi, 8 mai, avec la permanence du comité du Parti de la province septentrional de Thai Binh (delta du fleuve Rouge).

Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Il a souhaité à la province des progrès plus importants et notamment une forte élévation du revenu moyen par habitant.

Thai Binh doit valoriser davantage ses forces endogènes qui sont sa population et ses traditions culturelles et historiques, tout en profitant des soutiens extérieurs, a déclaré le chef du gouvernement.

L’agriculture reste le principal pilier de l’économie de Thai Binh, a-t-il constaté, en demandant aux autorités locales de se focaliser sur la création de marques de riz prestigieuses et de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir participer aux chaînes d’approvisionnement nationale et mondiale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité, pour Thai Binh, de perfectionner ses plans d’aménagement et d’investir massivement dans ses infrastructures de communication routière et fluviale, mais aussi dans sa route littorale. Il faut également renforcer les partenariats public-privé et améliorer la compétitivité provinciale, a ajouté Pham Minh Chinh.

Toujours ce dimanche, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, s’est rendu dans la zone économique de Thai Binh et sur le chantier de la centrale thermoélectrique Thai Binh 2 dans le district de Thai Thuy, dont les travaux ont débuté en 2011.

Dans la même matinée, le chef du gouvernement a assisté à l’inauguration du site commémoratif du Président Hô Chi Minh à Nam Cuong, dans le district de Tiên Hai, où il a brûlé des bâtonnets d’encens pour rendre hommage au grand leader vietnamien et à la pose de la première pierre du périphérique sud de la ville de Thai Binh. - VNA