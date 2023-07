Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien visitent la rue des livres de Hanoï. Photo :VNA



Hanoï (VNA) - À l'occasion de la visite officielle du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse au Vietnam, ce vendredi, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont invité le Premier ministre Anwar Ibrahim et son épouse à visiter la rue des livres de Hanoï et à déguster un café vietnamien.

Les deux dirigeants et leur épouse ont visité les stands livres et ont eu des échanges avec des lecteurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté, à cette occasion, au Premier ministre malaisien la tradition culturelle, la tradition studieuse des Vietnamiens et la culture de la lecture du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien et leur épouse dégustent un café vietnamien. Photo : VNA





Le Parti et l'État du Vietnam attachent une grande importance et prennent de nombreuses politiques pour encourager et développer la culture de la lecture dans l'ensemble de la société. Par conséquent, le Premier ministre a décidé de faire du 21 avril la Journée du livre du Vietnam et promulgué le projet "Développement de la culture de la lecture dans la communauté à l'horizon 2020, orientation 2030".

Au Vietnam, dans les bureaux, les écoles et aussi dans les villages comme les grandes villes, il y a des bibliothèques pour servir les lecteurs. La culture de la lecture devient un outil efficace pour l'expansion des connaissances, l'éducation morale, la formation des ressources humaines, contribuant à l’édification d'une culture avancée imprégnée de l'identité nationale, en particulier et au développement socio-économique du pays, en général.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté et offert au Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim le « Carnet de prison » du Président Ho Chi Minh, les livres "Sentiments des peuples du monde envers Ho Chi Minh » et "Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et le voie vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. - VNA