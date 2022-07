Le Premier ministre Pham Minh Chinh (premier, à droite) présente 20 maisons aux familles bénéficiaires de politiques sociales dans le district d'Anh Son. Photo: VNA

Nghe An (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté samedi soir à un programme artistique intitulé "Épopée éternelle" dans le district d'Anh Son, province de Nghe An (Centre), à l'occasion du 75e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie du Vietnam (27 juillet),

Le programme s’insrivait également dans le cadre des activités célébrant les 60 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et les 45 ans de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays.



L'événement visait à exprimer le gratitude aux Héros morts pour la Patrie, aux blessés de guerre et aux personnes ayant rendu des services méritoires à l’oeuvre de libération nationale et à la grande obligation internationale.



D'une durée de plus de 100 minutes, le programme a été divisé en 3 chapitres : "L'épopée éternelle", "Les guerriers immortels" et "L’aspiration du pays".



À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert 20 maisons aux familles bénéficiaires de politiques sociales dans le district d'Anh Son.



Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a également remis 75 cadeaux d'une valeur totale de 750 millions de dôngs aux familles bénéficiaires de politiques sociales et aux familles de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution dans le district.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation offrent des fleurs et de l'encens aux martyrs au cimetière international des Morts pour la Patrie Vietnam – Laos. Photo: VNA



Auparavant, dans l'après-midi du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert des fleurs et de l'encens au Président Ho Chi Minh dans son Temple et aux martyrs au cimetière international des Morts pour la Patrie Vietnam – Laos.



Construit en 1976, le cimetière international des Morts pour la Patrie Vietnam-Laos, le seul qui porte le nom des deux nations, abrite désormais les tombes de plus de 11.000 soldats volontaires et experts militaires vietnamiens qui se sont sacrifiés sur les champs de bataille lao.



Toujours le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite à certaines familles d’ancien combattant et de Héros morts pour la Patrie dans le district d’Anh Son. -VNA