Le Premier ministre Pham Minh Chinh . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de signer la décision 1964/QD-TTg approuvant la liste des membres du Comité national de la transformation numérique et des dirigeants du Groupe de travail d'assistance au Comité national de la transformation numérique.

Selon la décision N°1619/QD-TTg du 24 septembre 2021, le Premier ministre Pham Minh Chinh est le président du Comité national de la transformation numérique. Le vice-président du comité comprend le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également vice-président permanent du comité, et le ministre de l'Information et de la Communication Nguyen Manh Hung.

Le ministre de l'Information et de la Communication Nguyen Manh Hung a été désigné le leader du Groupe de travail d'assistance au Comité national de la transformation numérique.

Le Comité national de la transformation numérique a pour mission d'étudier et de proposer au gouvernement et au Premier ministre des orientations et des solutions pour à promouvoir le processus de transformation numérique nationale, en étroite collaboration lié à la réforme administrative; de construire et développer de l'e-gouvernement, l'économie numérique, la société numérique et la ville intelligente ; et faciliter la mise en œuvre de la 4e révolution industrielle au Vietnam.

En outre, le Comité discutera et commentera des stratégies, programmes, mécanismes, politiques, schémas et projets liés à la transformation numérique.

Dans le même temps, le Comité aidera le gouvernement et le Premier ministre à diriger les ministères, les branches et les localités pour mettre en œuvre les objectifs, les tâches et les solutions de transformation numérique; à surveiller et coordonner la mise en œuvre des contenus pertinents de la Stratégie nationale sur la quatrième révolution industrielle à l'horizon 2030; et à encourager la mise en œuvre du programme national de transformation numérique.-VNA