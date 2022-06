Dà Nang (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé samedi 25 juin au Forum d’investissement de Dà Nang 2022 destiné à promouvoir le potentiel, les avantages et les opportunités d’investissement de Dà Nang auprès des entreprises vietnamiennes et étrangères.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprime lors du Forum d’investissement de Dà Nang 2022. Photo: VNA

Dans son allocution, le chef du gouvernement a souligné l’importance de l’événement qui reflète la haute détermination de la ville dans la reprise et le développement socio-économique après deux années marquées par l’épidémie de Covid-19.Il a invité les investisseurs à se concentrer sur le développement des domaines prioritaires, tels que les technologies de l’information, les infrastructures pour la transformation numérique, la réponse aux changements climatiques, le développement de l’énergie verte.Le dirigeant a également souligné la nécessité de diversifier les chaînes d’approvisionnement, de moderniser les infrastructures industrielles et urbaines, d’élargir le marché des capitaux, de former les ressources humaines, de développer les industries de la pharmacie, des équipements et du métériel médicaux, de promouvoir l’innovation.Il a avancé diverses tâches et solutions à Dà Nang pour attirer les investissements, notamment le perfectionnement de la planification, la réforme administrative, l’amélioration de l’environnement des affaires, la restructuration économique liée à la rénovation du modèle de croissance, la promotion de la science, de la technologie, la transformation numérique, le développement du numérique, l’économie verte et circulaire et la connexion interrégionale.Le chef du gouvernement a recommandé d’allouer et d’utiliser efficacement les ressources et de développer fortement le système d’infrastructure socio-économique, en plus de bien accomplir les tâches dans les domaines de la culture, de la société, de l’environnement, de la défense, de la sécurité, des relations extérieures, en créant les bases et les conditions favorables pour attirer les investissements.Pour les investisseurs et les entrepreneurs, le Premier ministre Pham Minh Chinh les a exhortés à élaborer une stratégie commerciale à long terme et à honorer leurs engagements d’investissement et leurs accords de coopération.Les entreprises devraient fixer des objectifs de profit associés à la responsabilité sociétale et à la protection de l’environnement, pour le développement durable d’elles-mêmes, des personnes et de la communauté, a-t-il noté, ajoutant qu’il est important de mettre en œuvre des politiques envers les employés et de veiller à créer un environnement de travail sûr, convivial et harmonieux.Lors du Forum, des représentants du corps diplomatique, des organisations internationales au Vietnam, des groupes économiques nationaux et étrangers, ont apprécié l’environnement des affaires de Danang, et ont affirmé leur volonté d’accompagner la ville dans la promotion de la croissance verte, le développement de l’économie circulaire, la transition énergétique et la transformation numérique.Ils ont exprimé leur souhait que l’administration municipale prête attention aux investissements dans les infrastructures stratégiques et applique de manière synchrone les lois relatives aux entreprises pour faciliter les affaires.Lors du Forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués ont assisté à la remises des certificats d’investissement à 27 projets totalisant 5,6 milliards de dollars.A cette occasion, la compagnie aérienne Vietjet a annoncé l’ouverture de sept lignes internationales reliant Dà Nang à Busan (République de Corée), à cinq villes indiennes, à savoir New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad et Bangalore; et à Singapour. – VNA