Le port de Hai Phong s'est vu décerner l'Ordre du Travail de troisième classe. Photo : VNA



Hai Phong (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté samedi soir à une cérémonie marquant le 90e anniversaire de la Journée traditionnelle des ouvriers du port de Hai Phong (24 novembre), ville éponyme du Nord.

Cet événement avait également pour objet de fêter l’anniversaire de la fondation de la première cellule du Parti communiste au port de Hai Phong (28 novembre 1929 – 28 novembre 2019).

Lors de la cérémonie, au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a décerné l’Ordre du Travail de troisième classe au cadres, ouvriers et employés du port de Hai Phong pour leurs contributions au développement national.

Le port de Hai Phong comprend actuellement un effectif d’environ 3.200 personnes. Cette année, il vise un chiffre d’affaires de plus de 2.200 milliards de dôngs (plus de 91 millions de dollars), un bénéfice de plus de 600 milliards de dôngs, outre une contribution de 200 milliards de dôngs au budget public. -VNA