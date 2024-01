Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment signé une dépêche ordonnant une enquête urgente sur les causes de l'incendie qui a tué quatre personnes dans le centre-ville de Hanoï tôt le 15 janvier au matin.

Sur les lieux de l'incendie de la maison au 4 rue Hang Luoc, district de Hoan Kiem. Photo : VNA

L'incendie s'est produit dans une maison située au 4 de la rue Hang Luoc, dans le district de Hoan Kiem, à 4h39 du matin.Dans ce texte, le Premier ministre a présenté ses sincères condoléances aux personnes endeuillées et a demandé aux autorités de la capitale de fournir une assistance matérielle et spirituelle à la famille touchée. En outre, il a souligné la nécessité d'une coordination étroite entre la ville et le ministère de la Sécurité publique pour remédier rapidement aux conséquences et enquêter de toute urgence sur les causes de l'incendie afin d'engager des poursuites judiciaires strictes contre toute violation.En outre, il a appelé à des campagnes de sensibilisation du public renforcées et à des conseils sur les compétences en matière de prévention des incendies, de lutte contre les incendies et de sauvetage pour les citoyens et les établissements à risque dans les provinces et les villes gouvernées centralement. Ceci est particulièrement crucial à la lumière de la prochaine fête du Nouvel An lunaire (Têt), la plus grande et la plus longue du genre au Vietnam.Le même jour, le président du Comité populaire de Hanoi, Tran Sy Thanh, a également chargé la police de la ville, en coordination avec le Comité populaire du district de Hoan Kiem et les agences compétentes, d'enquêter sur la cause et de gérer les conséquences de l'incendie. - VNa