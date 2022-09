Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre a ordonné de poursuivre l'objectif de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l'inflation, de favoriser la croissance et d'assurer les grands équilibres de l'économie, lors d’une réunion du gouvernement tenue le 22 septembre à Hanoï.



Lors de cette réunion thématique du gouvernement sur la préparation de loi de septembre 2022, le Premier ministre a donné des analyses sur la situation économique mondiale, en mettant l’accent sur la hausse de l’inflation.



Devant cette situation, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre une politique monétaire prudente et une politique budgétaire raisonnable.



Les politiques monétaire et budgétaire doivent se coordonner harmonieusement, étroitement et efficacement avec les autres politiques afin de maintenir la stabilité macroéconomique, de contrôler l’inflation, de favoriser la croissance et d’assurer les grands équilibres de l'économie, a-t-il souligné.

Photo d'illustration: VNA

Pham Minh Chinh a également demandé aux ministères et organes compétents d’accélérer le décaissement des investissements publics, de favoriser le développement de l’industrie, de l’agriculture et des services, de garantir absolument la sécurité alimentaire et énergétique, de promouvoir les exportations de produits agricoles, d’assurer le bien-être social, de promouvoir fortement la formation de travailleurs, de renforcer la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines…

Ce sont des facteurs fondamentaux pour assurer la stabilité macroéconomique, favoriser la croissance et garantir les grands équilibres, a indiqué le Premier ministre.-VNA