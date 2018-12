Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rendu une visite de travail vendredi 21 décembre au journal "Quân dôi nhân dân" (Armée populaire) à l’occasion du 74e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’adresse à la direction du journal "Quân dôi nhân dân" à Hanoi, le 21 décembre. Photo : VNA

Le journal étant l’organe de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, la voix des forces armée et du peuple, son histoire des 68 ans est toujours liée au processus de construction, de combat et d’agrandissement de l’Armée populaire du Vietnam, à la presse révolutionnaire vietnamienne.S’exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a, au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, adressé ses félicitations et ses compliments au personnel du journal, ainsi qu’à l’ensemble des cadres et soldats de l’Armée populaire du Vietnam.Après avoir passé en revue les réalisations du pays et de l’Armée populaire du Vietnam en 2018, le chef du gouvernement a affirmé la confiance sans cesse renforcée du peuple dans le Parti, le pays et les forces armées.Les cadres et les soldats de toute l’armée ont apporté une contribution importante aux réalisations du pays, s’est-il félicité, ajoutant que le journal a activement contribué à l’édification et au développement du pays et de l’armée.Le "Quân dôi nhân dân" a rédigé et présenté au public les belles images inhérentes aux soldats de l’Oncle Hô (Président Hô Chi Minh) héroïques au combat et dans le travail, affirmant les traditions glorieuses de l’Armée populaire du Vietnam, a-t-il noté.Le dirigeant s’est particulièrement félicité le journal pour son engagement, à force d’articles de qualité et réguliers, dans la lutte contre les phénomènes négatifs, la corruption et l’auto-transformation, les allégations calomnieuses et les positions hostiles au Parti et à l’Etat.