Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a présenté lors d’une conférence nationale en ligne destinée à saisir à fond la résolution de la 13e Conférence nationale du Parti, dimanche 28 mars à Hanoi, la Stratégie décennale de développement socio-économique 2021-2030, les Orientations et tâches quinquennales 2021-2025.

Le Premier minister Nguyên Xuân Phuc lors de la conférence nationale en ligne, le 28 mars à Hanoi. Photo : VNA

Parallèlement à la mise en œuvre de la Stratégie décennale 2011-2020, des orientations et tâches socio-économiques au cours de ces cinq dernières années, il a brossé les grandes lignes stratégiques 2021-2030, les orientations et tâches de développement socio-économiques 2021-2025.

Le chef du gouvernement a estimé que le pays a enregistré des réalisations importantes dans tous les domaines, qui ont contribué à mettre en relief les grandes réalisations d’une signification historiques de 35 ans de rénovation, à créer un potentiel, une position et un prestige international jamais aussi élevés qu’aujourd’hui.

Il a notamment évoqué une croissance vietnamienne de 5,95% en moyenne annuelle au cours des dix dernières années, de 2,91% en 2020 en dépit des difficultés liées à la pandémie de Covid-19, une amélioration de la croissance par un apport de la productivité totale des facteurs (PTF) de 33,6% en 2011-2015 et de 45,7% durant la dernière période. La productivité moyenne a augmenté de 5,9% en 2016-2020 contre 4,3% en 2011-2015.

L’envergure du PIB vietnamien est portée à 343 milliards de dollars, soit au 37e rang mondial par rapport au 55e rang au début du mandat, et que l’économie vietnamienne figurent parmi 16 nouvelles économies émergentes les plus réussies. Avec un ratio commerce extérieur / PIB de 200%, le Vietnam fait partie des économies les plus ouvertes du monde.

Le PIB per capita s’est classé quatrième dans l’ASEAN. Ces cinq dernières années, le pays a créé 1.300 milliards de dollars de richesse et 8 millions d’emplois, a encore indiqué le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.

Les réalisations importantes enregistrées par le Vietnam ces dix dernières années, et surtout ces cinq dernières années ne sont pas le fruit d’un mandat spécifique mais résultent de l’accumulation des efforts déployés par plusieurs mandats sous la direction du Parti, plusieurs générations de population, a-t-il déclaré.

Le chef du gouverment a également mis en avant l’union nationale, la confiance accrue de la population dans le régime, le prestige élevé du pays sur la scène internationale et les bases solides pour le développement national dans les années à venir.

Il a fait valoir que les grandes institutions internationales, du Fonds monétaire international à la Banque mondiale en passant par des agences de notation, ont plébiscité les acquis du Vietnam.

Vue de la conférence nationale en ligne destinée à saisir à fond la résolution de la 13e Conférence nationale du Parti, le 28 mars à Hanoi. Photo : VNA

Cependant, il a demandé de remédier aux limites à long et à moyen termes, indiquant cinq leçons tirées de la dernière période décennale, dont la conciliation harmonieuse entre la croissance et la stabilité, le maintien de la stabilisation macro-économique, la réponse aux risques de se laisser distancer, la résolution des relations économiques.

En particulier, il a invité à attacher une importance particulière au développement culturel, social et humain au même titre que le développement économique ; à considérer l’éducation et la formation, la science, la technologie, l’innovation et la créativité comme bases importantes et moteurs essentiels du développement national, à construire le bloc de grande union nationale.

Abordant la Stratégie décennale de développement socio-économique et les orientations et tâches pour le prochain quinquennat, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a indiqué qu’il faudrait susciter l’aspiration à développer le pays.

Il importe de faire valoir pleinement les valeurs culturelles et humaines vietnamiennes et la force de l’époque, mobiliser toutes les ressources pour le développement rapide et durable sur la base de la science, de la technologie, de l’innovation, de la créativité et de la transformation numérique.

Le chef du gouvernement a appelé à redoubler d’efforts pour faire du Vietnam un pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, doté d’une industrie moderne en 2030, et un pays développé à revenu élevé en 2045.

En ce sens, il a présenté trois facteurs conditionnant le succès de la stratégie : la force de l’esprit et la volonté ; les modes et moyens essentiels qui consistent à mobiliser toutes les ressources nécessaires au développement national rapide et durable ; et les objectifs fixés à atteindre.

Tant que nous n’oeuvrons pas à la misie en œuvre de ces objectifs majeurs, notre pays sera arriéré. Si nous avons une bonne politique, des mesures performantes et d’une haute faisabilité, la réalisation de ces objectifs est scientifiquement fondée, a-t-il déclaré.

Le Vietnam vise à devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avec un PIB per capita de 7.500 dollars en 2030 (date du centenaire du Parti), et un pays développé à revenu élevé avec un PIB per capita de 18.000 dollars en 2045 (date du centenaire de la République).

Dans les cinq prochaines années (2021-2025), le pays a ciblé l’objectif d’environ 6,5-7% de croissance en moyenne annuelle. - VNA