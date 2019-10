Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a assisté dimanche 13 octobre au 15e anniversaire de la Journée des entrepreneurs vietnamiens (13 octobre), saluant les apports des entrepreneurs et des entreprises à la prospérité à la nation.

Les entreprises vietnamiennes, qu’elles soient à participations étrangères, publiques ou privées, contribuent à la croissance du PIB, à la création d’emploi et au budget d’État, a-t-il déclaré lors d’événement organisé à l’occasion du 74 anniversaire de la lettre adressée par le Président Hô Chi Minh aux industriels et commerçants.



Elles participent aussi au transfert technologique à l’ère numérique. Pionnières dans l’édification et le développement national, elles s’affirment en tant que forces principales dans la création des biens à la société, apportant l’emploi et la prospérité à la nation”, a-t-il indiqué.



Le chef du gouvernement a rappelé que le Vietnam a progressé de dix places dans le dernier classement de l’Indice mondial de la compétitivité, publié par le Forum économique mondial (FEM), soit et la meilleure performance de l’année sur le plan mondial. Selon la Banque asiatique de développement (BAD), le Vietnam se trouve en tête des pays de l’ASEAN et fait partie des pays à plus forte croissance de l’Asie.



Dans un contexte de ralentissement économique mondial et d’incertitudes croissantes, ces résultats économiques représentent un grand succès du pays qui sont attribuables au rôle important du contingent d’entreprises et d’entrepreneurs vietnamiens, a-t-il fait valoir.



Selon le chef du gouvernement, le Parti et l’État poursuivront la réforme institutionnelle pour créer un environnement favorable au développement durable et rapide des entreprises.



Le Vietnam compte actuellement des millions d’entrepreneurs gérant près de 750.000 entreprises et 5,2 millions de petits commerçants qui créent des dizaines de millions d’emplois.



Lors de la cérémonie organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), 100 entrepreneurs vietnamiens exemplaires de 2019 ont reçu la coupe Thanh Giong. – VNA